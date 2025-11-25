Scuola aperta allo Ial a Trieste parte il corso per tecnico dei processi chimici e ambientali

Triesteprima.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano le giornate di scuola aperta di Ial Fvg, dedicate agli studenti e alle famiglie che si preparano alla scelta del percorso dopo la scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa si svolgerà tra novembre e gennaio in tutte le sedi regionali, con la possibilità di visitare i laboratori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Scuola Aperta Ial Trieste