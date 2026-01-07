Battlefield 6 crolla su Steam e raggiunge un nuovo record negativo come numero di giocatori

Battlefield 6 ha registrato un nuovo picco negativo di utenti su Steam, segnando un calo significativo nel numero di giocatori su PC. La diminuzione dei partecipanti riflette le sfide che lo sparatutto di Electronic Arts sta affrontando sul mercato, evidenziando un possibile disinteresse crescente tra gli appassionati. Questa tendenza rappresenta un dato importante per comprendere l’andamento del titolo e le dinamiche nel settore dei giochi multiplayer online.

Battlefield 6 continua a registrare segnali preoccupanti sul fronte PC: lo sparatutto di Electronic Arts ha raggiunto un nuovo record negativo su Steam, scendendo sotto una soglia simbolica che conferma il progressivo calo di interesse. I numeri mostrano una perdita costante di giocatori rispetto al periodo di lancio, con le critiche della community che restano numerose e insistono su problemi strutturali mai risolti. Al momento non sono arrivate comunicazioni chiare sul futuro del supporto ed il confronto con altri titoli multiplayer di successo rende il quadro ancora più evidente. Secondo i dati di SteamDB, nelle ultime 24 ore Battlefield 6 ha fatto registrare appena 94.

