Scoperta fabbrica clandestina per la produzione di sigarette | 10 persone arrestate

L'operazione è stata ribattezzata “Jaddico”, in memoria del vice brigadiere Alberto De Falco e del finanziere scelto Antonio Sottile, deceduti la notte del 23 febbraio 2000, mentre tentavano di fermare una autocolonna di blindati contrabbandieri, proprio nei pressi del santuario della Madonna di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

