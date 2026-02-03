Scontri Torino Piantedosi | Chi partecipa a cortei con delinquenti rischia di favorire impunità

Il ministro Piantedosi avverte: chi si unisce ai cortei con gli antagonisti rischia di aiutarli a sfuggire alla giustizia. Durante un’assemblea alla Camera, ha spiegato che i disordini di sabato scorso a Torino hanno mostrato il volto reale di chi occupa abusivamente i centri sociali, spesso protetti anche da coperture politiche. Per lui, chi partecipa a queste manifestazioni sta contribuendo a creare un clima di impunità, che favorisce i comportamenti violenti e illegali.

(Agenzia Vista) Roma, 3 febbraio 2026 “I disordini di sabato confermano il vero volto degli antagonisti ospiti dei centri sociali occupati abusivamente, talvolta anche grazie a coperture politiche ben identificabili, Credo che chi sfila a fianco di questi delinquenti finisce per offrire loro una prospettiva di impunità” Così il ministro dell'Interno Piantedosi, nell'informativa alla Camera sugli scontri di sabato a Torino. Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scontri Torino, Piantedosi: Chi partecipa a cortei con delinquenti rischia di favorire impunità Approfondimenti su Torino Scontri Askatasuna, Piantedosi: chi sfila con delinquenti offre prospettiva di impunità. «Grande lavoro, evitati danni ben più gravi» Questa mattina a Montecitorio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato le manifestazioni di Torino, puntando il dito contro chi si presenta con i gruppi di agitatori. Piantedosi alla Camera: "Chi sfila con gli antagonisti offre impunità, corteo era la resa dei conti con lo Stato"| Decreto rinviato Il ministro dell’Interno, Piantedosi, torna a parlare alla Camera dopo gli scontri di sabato a Torino. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: Atti contro lo stato; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella; Scontri a Torino, Meloni: Lo Stato non arretra. E chiama in causa la magistratura: Faccia la sua parte. Piantedosi attacca: Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti. Conte e Schlein condannano: Fatti inqualificabili; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello. Piantedosi: il corteo di Torino resa dei conti con lo Stato. Chi sfila con i violenti o...AGI - Il corteo di Torino in solidarietà ad Askatasuna era una resa dei conti con lo Stato. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa alla Camera sugli scontri di sa ... msn.com Scontri a Torino, Piantedosi: «108 feriti tra agenti, 27 fermi. Livello di scontro richiama dinamiche terroristiche». Decreto sicurezza, rinvio tecnico di 24 oreDecreto sicurezza. «Per la Lega è fondamentale un pacchetto sicurezza che garantisca i cittadini perbene e le Forze dell’Ordine. Tra le misure ... ilgazzettino.it Corriere della Sera. . Informativa urgente del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna - facebook.com facebook Gli scontri di sabato a #Torino alla manifestazione per #Askatasuna. La Polizia analizza le immagini del corteo per individuare i responsabili delle violenze. Oggi alla #Camera l'informativa del ministro dell'interno #Piantedosi x.com

