Città della Pieve omicidio-suicidio a Po' Bandino | Faccio una follia E spara alla compagna
Una relazione che, dopo 15 anni, sarebbe stata in crisi. Tanto che lui, Antonio Iacobellis, ex sottufficiale dell’Aeronautica militare, avrebbe anche chiesto informazioni per un appartamento sui social. Sarebbe stato ossessionato, geloso di qualsiasi cosa riguardasse Stefania al di fuori di lui. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
