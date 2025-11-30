Città della Pieve omicidio-suicidio a Po' Bandino | Faccio una follia E spara alla compagna

Perugiatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una relazione che, dopo 15 anni, sarebbe stata in crisi. Tanto che lui, Antonio Iacobellis, ex sottufficiale dell’Aeronautica militare, avrebbe anche chiesto informazioni per un appartamento sui social. Sarebbe stato ossessionato, geloso di qualsiasi cosa riguardasse Stefania al di fuori di lui. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Pieve Omicidio Suicidio