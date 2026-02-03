Sciopero Trenord proteste dei pendolari | Fasce di garanzia non rispettate

I pendolari lombardi hanno vissuto un’altra giornata di caos a causa dello sciopero di Trenord. Molti treni sono stati cancellati o sono arrivati in ritardo anche durante le fasce di garanzia, lasciando i viaggiatori frustrati e senza alternative. Le proteste sono scoppiate subito, e le persone hanno denunciato che le promesse di garantire determinati orari non sono state rispettate. La situazione resta difficile e i disagi continuano.

Sciopero treni, grandi disagi sulle linee Trenord, non rispettate le fasce di garanzia tra Saronno e Milano Oggi si registrano importanti disagi sulle linee Trenord tra Saronno e Milano a causa di uno sciopero dei lavoratori. Sciopero Trenord, proteste dei pendolari: Fasce di garanzia non rispettateGiornata di forti disagi ieri per i pendolari lombardi a causa dell'ennesimo sciopero di Trenord, con numerose segnalazioni di treni cancellati o in forte ritardo. Sciopero Trenord: cancellati anche i treni delle fasce garantiteSul tabellone a Como San Giovanni annuncio della cancellazione dei treni per Milano Centrale e la Svizzera già dalle 6.30. Ma in teoria tra le 6 e le 9 le corse devono arrivare a destinazione. Disagi per pendolari e studenti: durante lo sciopero Trenord non garantite le fasce protette.

