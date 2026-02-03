Sayf ‘Tu mi piaci tanto’ a Sanremo | L’Italia? È il Paese che amo

Sayf si presenta a Sanremo con una canzone intitolata ‘Tu mi piaci tanto’. Durante l’esibizione, il cantante si confida dicendo che l’Italia è il paese che ama di più. Non si limita a cantare, ma parla anche di sé, delle sue radici tunisine e di come si sente a casa in Italia. Sayf vuole essere sé stesso, senza voler essere il clone di altri artisti come Ghali. La sua presenza suscita curiosità tra il pubblico e i giornalisti, che seguono con attenzione la sua performance.

Milano – Su una cosa è chiaro: nonostante i capelli simili e le comuni radici tunisine, Sayf a Sanremo non vuol passare come un “Ghali 2.0”. La stima nel rapper milanese, però, è assoluta. «Quando due anni fa, sul palco dell’Ariston, l’ho sentito fare cenno alla questione palestinese usando la parola ‘ genocidio ’, mi sono emozionato» dice. «Condivido le posizioni di chi si espone sulla questione mediorientale perché penso che, se anche ora se ne parla un po’ meno, non si possa abbassare lo sguardo». In quella “Tu mi piaci tanto” con cui debutta in Riviera, Sayf non invita a mettere fiori nei cannoni, ma sulle camionette della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

