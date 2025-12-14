sanremo 2026 sayf debutta tra i big con tu mi piaci tanto

Sayf debutta tra i Big al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sayf sarà in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 e lo farà con il brano dal titolo Tu mi piaci tanto . Sayf, giovane prodigio del panorama italiano, sarà in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto. L’artista italo-tunisino classe 1999 porta nella sua musica il racconto della sua identità, delle sue radici e delle sfide vissute tra due culture, trasformandole in una narrazione autentica e contemporanea. Il giovane rapper ligure ha un talento cristallino e mixa sapientemente rap e melodie, strofe serrate e ritornelli apertissimi, momenti d’amore, situazioni leggere e racconti introspettivi e impegnati, caratterizzati da una profondità fuori dal comune. Spettacolo.eu

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

