Il segretario Uil | Spero di non sentirmi male qui sono calabrese poi la stoccata a Salvini

Bolognatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il serio e il faceto, il segretario nazionale della Uil, PierPaolo Bombardieri, arrivato in città, per l'avvio della fase congressuale del sindacato in Emilia-Romagna, manda un chiaro messaggio al presidente Michele de Pascale: “Vorrei e spero di non sentirmi male a Bologna. Siccome abito a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

il segretario uil spero di non sentirmi male qui sono calabrese poi la stoccata a salvini

© Bolognatoday.it - Il segretario Uil: "Spero di non sentirmi male qui, sono calabrese", poi la stoccata a Salvini

News recenti che potrebbero piacerti

Il segretario Uil: "Spero di non sentirmi male qui, sono calabrese", poi la stoccata a Salvini - Tra il serio e il faceto il numero uno della Uil, Bombardieri, arrivato a Bologna, manda un chiaro messaggio al presidente de Pascale, e al ministro Salvini ... Da bolognatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Segretario Uil Spero Sentirmi