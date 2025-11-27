Il segretario Uil | Spero di non sentirmi male qui sono calabrese poi la stoccata a Salvini

Tra il serio e il faceto, il segretario nazionale della Uil, PierPaolo Bombardieri, arrivato in città, per l'avvio della fase congressuale del sindacato in Emilia-Romagna, manda un chiaro messaggio al presidente Michele de Pascale: “Vorrei e spero di non sentirmi male a Bologna. Siccome abito a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Il segretario Uil: "Spero di non sentirmi male qui, sono calabrese", poi la stoccata a Salvini

News recenti che potrebbero piacerti

Donald Trump sui colloqui di pace tra Ucraina e Russia. "Spero di incontrare presto Zelensky e Putin, ma SOLO quando l'accordo per porre fine a questa guerra sarà DEFINITIVO". Intanto Witkoff va a Mosca e il segretario dell'Esercito Driscoll in Ucraina... @R Vai su X

TP24 - Il territorio in diretta. . Intervista con Antonio Consentino, segretario PSI Marsala al Volatore di RMC101 - facebook.com Vai su Facebook

Il segretario Uil: "Spero di non sentirmi male qui, sono calabrese", poi la stoccata a Salvini - Tra il serio e il faceto il numero uno della Uil, Bombardieri, arrivato a Bologna, manda un chiaro messaggio al presidente de Pascale, e al ministro Salvini ... Da bolognatoday.it