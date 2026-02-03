Domenica, Weston McKennie ha giocato una partita importante contro il Parma, contribuendo alla vittoria con il suo lavoro in mezzo al campo. Dopo il 2-0, molti si sono chiesti se sia lui l’ultima mossa di Luciano Spalletti per rinforzare la squadra. Ambrosini ha elogiato la sua capacità di muoversi bene anche sotto la pioggia, come se avesse un istinto speciale in area di rigore. Ora i tifosi aspettano di capire se questa invenzione di Spalletti potrà davvero fare la differenza.

Se vi chiedessi qual è la qualità migliore di Weston McKennie cosa rispondereste? Domenica, dopo lo 0-2 segnato al Tardini, Ambrosini ha parlato di una «innata capacità di coordinarsi quando piove una palla in area di rigore» - che detta così sembra stesse parlando di Zlatan Ibrahimovic. Se avete visto il gol, però, avete capito cosa intende Ambrosini. McKennie si inserisce in area dalla seconda linea, frena quando si accorge che il cross di Kalulu è troppo arretrato ma a quel punto è spinto alle spalle da Oristanio, che ormai ha capito che non ci può più arrivare. Ne esce un movimento sbilenco che non è né un tiro al volo né una semirovesciata e che pure riesce a mandare la palla all’angolo basso alla sinistra di Corvi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Sarà McKennie l'ultima invenzione di Luciano Spalletti?

Approfondimenti su McKennie Spalletti

Dopo la recente sfida europea contro il Benfica, l’attenzione si concentra sulla partita Juventus-Napoli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su McKennie Spalletti

Argomenti discussi: La Juventus verso il big match col Napoli: McKennie lavora a parte ma ci sarà; Monaco-Juventus, la cronaca live; Spalletti: 'Monaco ha individualità di livello top. Giocherà Openda'; La Juve annienta il Parma! Bremer goleador e McKennie-David show. Tutte le dichiarazioni.

Contro il Monaco Openda, Cabal e Koop titolari, ma Bremer, Yildiz e McKennie non riposanoQuesta sera la Juventus sarà ospite del Monaco nell'ultima gara della Phase League di Champions League. Luciano Spalletti opterà per un po' di turnover e ... tuttojuve.com

McKennie, da esubero a uomo chiave della Juventus: l’americano non si è mai divertito cosìMcKennie, da esubero a uomo chiave della Juventus: l’americano non si è mai divertito così Da esubero annunciato a uomo della provvidenza bianconera. La ... tuttojuve.com

Mah … l’interista-cartonato che continua a dire Rosso per Mckennie. Partita apertissima sul 0:1 Dopo l’episodio di ieri del petardo , come al solito per loro non ci sarà nulla - facebook.com facebook

TMW - Juventus, lavoro personalizzato per McKennie, ma ci sarà contro il Napoli ift.tt/5LVRUnd x.com