Juventus Napoli c’è il verdetto su McKennie | il centrocampista ci sarà contro i partenopei? La gestione di Spalletti

Dopo la recente sfida europea contro il Benfica, l’attenzione si concentra sulla partita Juventus-Napoli. Al centro dell’attenzione ci sono le condizioni di McKennie, il cui impiego contro gli azzurri dipende dalla gestione di Spalletti. La decisione riguarderà la disponibilità del centrocampista statunitense e influenzerà la strategia delle due squadre nel prossimo impegno di campionato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Juventus-Napoli: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Juve-Napoli anche sul mercato; Le probabili formazioni di Juventus-Napoli (Serie A); Napoli ridotto all'osso, anche Rrahmani e Politano out per infortunio: come giocherebbe contro Copenhagen e Juventus senza di loro.

Juventus-Napoli: Conceicao verso il ritorno da titolare Come affermato dal Corriere dello Sport, l'impressione è che Spalletti scheri il portoghese titolare per la sfida contro gli azzurri A farne le spese, in tal caso, sarà Miretti #Juventus #Conceicao #Sp x.com

