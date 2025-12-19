Intervento per la tutela della biodiversità in Pratomagno

Il Pratomagno si prepara a rinascere grazie a un importante intervento di rinaturalizzazione, volto a tutelare la biodiversità e supportare le comunità locali. Questo progetto, realizzato nei comuni di Loro Ciuffenna e Castelfranco Piandiscò con il sostegno di Estra, rappresenta un passo fondamentale per preservare il valore ambientale e promuovere uno sviluppo sostenibile nel cuore delle montagne aretine. Un’azione concreta per proteggere il patrimonio naturale del territorio.

Arezzo, 19 dicembre 2025 – Tutela dei territori montani, salvaguardia della biodiversità e sostegno alle comunità locali: sono questi gli obiettivi al centro dell'intervento di rinaturalizzazione realizzato sul massiccio del Pratomagno, nei comuni di Loro Ciuffenna e Castelfranco Piandiscò, grazie al sostegno di Estra. Il progetto è stato inaugurato nei giorni scorsi a Loro Ciuffenna, presso la sede della Cooperativa di Comunità Pratomagno, partner dell'iniziativa. L'intervento ha previsto la messa a dimora di cento piante autoctone, tra noccioli, noci e castagni, cultivar tipiche della zona, in due aree private gestite dalla Cooperativa, per una superficie complessiva di circa 2.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Tutelare i territori montani, preservarne la biodiversità e sostenere le comunità che li abitano: è questo il fulcro dell'intervento di rinaturalizzazione di due aree sul

