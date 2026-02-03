Sanremo 2026 ecco i favoriti alla vittoria della serata cover secondo i bookmaker

Questa mattina i bookmaker hanno annunciato i favoriti per la serata cover di Sanremo 2026. Secondo le quote di Sisal, Ditonellapiaga con TonyPitony e Serena Brancale con Gregory Porter e Delia sono i nomi che si contendono la vittoria. I pronostici sono già aperti e l’attesa cresce tra il pubblico.

La serata delle cover resta uno dei momenti più amati di Sanremo perché è l'unico spazio in cui il meccanismo della gara si allenta e lascia emergere una diversa idea di spettacolo, con incontri sorpendenti tra artisti, spesso lontani per linguaggio e pubblico. Nel caso di Ditonellapiaga e TonyPitony, l'attenzione è tutta sulla chimica scenica e sulla capacità di tenere insieme un'estetica pop d'autore e una presenza mediatica che divide. Serena Brancale, invece, gioca una partita più musicale, affidandosi al dialogo con la voce di Gregory Porter e a quella di Delia, finalista di X Factor 2025, in un equilibrio che guarda oltre i confini italiani.

