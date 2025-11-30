Festival di Sanremo ecco i favoriti per la vittoria nelle quote dei bookmaker

Carlo Conti ha annunciato il nome dei 30 big che saranno in gara sul palco dell'Ariston dal 24 al 28 febbraio nell'edizione numero 76. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Festival di Sanremo, ecco i favoriti per la vittoria nelle quote dei bookmaker

Approfondisci con queste news

ULTIM'ORA - i nomi dei BIG che canteranno al Festival di Sanremo 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Festival di Sanremo, ecco chi parteciperà (secondo i fan): Angelina Mango la più quotata, poi Blanco e Lauro Vai su X

QUOTE VINCITORE FESTIVAL DI SANREMO - Quote vincitore Festival di Sanremo 2026: tra i favoriti dei bookmaker la coppia Fedez- gazzetta.it scrive

Francesca Michielin, chi è: vittoria ad X Factor, l’incidente a Sanremo e malattia/ “Vivo con un solo rene” - Chi è Francesca Michielin e malattia: dalla vittoria ad X Factor allo sfrontato infortunio prima del Festival di Sanremo 2025. Scrive ilsussidiario.net

Vincitore Sanremo 2017, pronostici: chi vincerà il Festival? La Mannoia favorita - Il 67° Festival di Sanremo ha riscosso un notevole successo superando senza difficoltà i 12 milioni di telespettatori a serata. Riporta it.blastingnews.com