Start?Local?Scale?Global il?21?novembre?2025 l’anniversario di Sannio?Valley a Palazzo Paolo V

Tempo di lettura: 2 minuti L’associazione Sannio?Valley invita istituzioni, imprese, mondo della formazione e della ricerca a partecipare allo speciale anniversario dal titolo “ Start?Local.?Scale?Global”, in programma venerdì?21?novembre?2025 dalle ore?15:00 alle ore?18:00 presso il prestigioso Palazzo Paolo V di Benevento. L’iniziativa celebra i primi due anni di attività di Sannio?Valley, rilanciando la visione di un ecosistema locale che nasce dal territorio per farsi apertura verso il mondo, un progetto che mette al centro le persone, l’innovazione, le idee e la collaborazione tra impresa, formazione, istituzioni e comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
