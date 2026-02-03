Sanità d’eccellenza | la microbiologia di Siena ottiene la certificazione internazionale

La microbiologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Scotte di Siena ottiene un’importante certificazione internazionale. È un riconoscimento che conferma il livello elevato della sanità locale e la qualità del lavoro svolto nei laboratori. La notizia circola tra gli operatori sanitari, che sottolineano l’impegno costante per mantenere standard elevati e migliorarsi sempre.

SIENA – Un nuovo sigillo di garanzia per la sanità senese. La microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria delle Scotte ha raggiunto un traguardo prestigioso. La struttura ha ottenuto l’accreditamento Is 15189:2022. Non è un riconoscimento formale qualunque. Si tratta dello standard internazionale più elevato per verificare la competenza dei laboratori medici. In pratica, certifica che ogni analisi e ogni diagnosi rispettano criteri rigorosi di qualità e sicurezza. Il risultato ha un peso specifico notevole. Al momento, infatti, quello di Siena è un caso unico nel panorama delle strutture pubbliche della Toscana.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Il laboratorio di patologia molecolare oncologica dell'ospedale Santo Stefano di Prato ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 15189.

