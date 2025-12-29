Sanità d’eccellenza | il laboratorio del Santo Stefano ottiene la certificazione internazionale Iso 15189

Il laboratorio di patologia molecolare oncologica dell’ospedale Santo Stefano di Prato ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 15189. Questo riconoscimento conferma l’eccellenza dei servizi offerti dalla struttura e rappresenta un passo importante per la sanità pubblica toscana nella diagnosi e nel trattamento dei tumori. La certificazione attesta l’alta qualità delle pratiche di laboratorio e rafforza l’impegno dell’Asl Toscana centro nel garantire servizi diagnostici affidabili e aggiornati.

PRATO – La sanità pubblica toscana segna un punto decisivo nella battaglia contro i tumori. La struttura di patologia molecolare oncologica dell'Asl Toscana centro, con base all'ospedale Santo Stefano, ha ottenuto un riconoscimento storico. È la prima struttura pubblica della regione (e tra le primissime in Italia) a ricevere l'accreditamento Iso 15189 per la profilazione molecolare dei tumori solidi. Il certificato rilasciato da Accredia è una garanzia di sicurezza per il paziente. Attesta che il laboratorio non solo gestisce la qualità in modo impeccabile, ma possiede la competenza tecnica per fornire risultati scientificamente inattaccabili.

