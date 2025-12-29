Sanità d’eccellenza | il laboratorio del Santo Stefano ottiene la certificazione internazionale Iso 15189

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il laboratorio di patologia molecolare oncologica dell’ospedale Santo Stefano di Prato ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 15189. Questo riconoscimento conferma l’eccellenza dei servizi offerti dalla struttura e rappresenta un passo importante per la sanità pubblica toscana nella diagnosi e nel trattamento dei tumori. La certificazione attesta l’alta qualità delle pratiche di laboratorio e rafforza l’impegno dell’Asl Toscana centro nel garantire servizi diagnostici affidabili e aggiornati.

PRATO – La sanità pubblica toscana segna un punto decisivo nella battaglia contro i tumori. La struttura di patologia molecolare oncologica dell’Asl Toscana centro, con base all’ospedale Santo Stefano, ha ottenuto un riconoscimento storico. È la prima struttura pubblica della regione (e tra le primissime in Italia) a ricevere l’accreditamento Iso 15189 per la profilazione molecolare dei tumori solidi. Il certificato rilasciato da Accredia è una garanzia di sicurezza per il paziente. Attesta che il laboratorio non solo gestisce la qualità in modo impeccabile, ma possiede la competenza tecnica per fornire risultati scientificamente inattaccabili. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

