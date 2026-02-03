san valentino 2026 il rosso di us polo assn accende lo stile

U.S. Polo Assn. porta il rosso al centro della scena per San Valentino 2026. La collezione SS26 propone accessori in rosso e rosa, tra borse, sandali e sneakers, pensati per chi vuole festeggiare con stile e senza troppi fronzoli. Basta poco per aggiungere un tocco di colore e rendere speciale la giornata di festa.

Accessori in rosso e rosa dalla collezione SS26 di U.S. Polo Assn.: borse, sandali e sneakers per un San Valentino dal look irresistibile. Il conto alla rovescia per San Valentino è iniziato e U.S. Polo Assn. celebra la festa dell’amore con una selezione di accessori dalla collezione SpringSummer 2026, pensati per chi vuole regalarsi – o regalare – un tocco di stile nella giornata più romantica dell’anno. A dominare la proposta è il rosso, colore simbolo di passione e seduzione. Una palette intensa che avvolge borse e calzature in versioni monocromatiche o arricchite da dettagli scarlatti, perfette per look che non passano inosservati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Il rosso Valentino è molto più di un colore: rappresenta un'eleganza senza tempo e un’identità distintiva.

