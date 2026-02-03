A San Gemini nasce un nuovo progetto musicale che unisce elettronica e suoni più caldi, più umani. Giovanni ‘Giangi’ Natalini, noto come Co-Pilot, ha appena pubblicato il suo nuovo EP, *Jaguaro*. L’idea è di creare un sound che richiama il clubbing, ma con un tocco più intimo e personale. Il progetto vuole intrattenere l’ecosistema elettronico locale e portare qualcosa di fresco nella scena musicale.

San Gemini, nuovo progetto musicale per Co-Pilot: omaggio al clubbing ed elettronica ‘umanizzata’ Un nuovo EP, denominato *Jaguaro*, è stato pubblicato dal musicista ternino Giovanni ‘Giangi’ Natalini, noto come Co-Pilot. L’album, presentato nel corso di un’esperienza sonora ispirata al clubbing e alla musica elettronica “umanizzata”, nasce da un’idea di riconversione del contesto urbano e della sottocultura notturna. Il titolo derivato da un’insegna presente nell’Urban di Perugia riflette un approccio artistico che vuole riconoscere il valore del live, ma senza rinunciare all’elettronica. L’opera, realizzata in collaborazione con Alex Sciamannini per il mix e Cesare Bignotti EVES e Giorgio Barrocu per il master, mette in evidenza un linguaggio sonoro ricco di ritmi complessi, dove batteria e strumenti digitali coesistono in un’unica forma espressiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Gemini intrattiene l’ecosistema elettronico con un nuovo progetto sonoro ispirato al clubbing umanizzato.

Approfondimenti su San Gemini Clubbing

