San Gemini nuovo progetto musicale per Co-Pilot | omaggio al clubbing ed elettronica ‘umanizzata’

Giovanni ‘Giangi’ Natalini, in arte Co-Pilot, torna con un nuovo progetto musicale. Ha appena pubblicato l’EP ‘Jaguaro’, dedicato al mondo del clubbing e all’elettronica ‘umanizzata’. L’album nasce dall’ispirazione di un’insegna dell’Urban di Perugia, dove l’artista ha trovato la sua nuova fonte di creatività.

Un nuovo album pubblicato da Giovanni ‘Giangi’ Natalini aka Co-Pilot. L’artista sangeminese infatti ha prodotto un EP denominato ‘Jaguaro’ in riferimento ad una insegna presente all’interno dell’Urban di Perugia. Il concept è un omaggio al clubbing ossia una sottocultura che, per certi versi, sta.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su San Gemini Perugia Un brindisi musicale al nuovo anno: al Municipale il tradizionale Concerto di San Silvestro Lazza ed Emis Killa in carcere a Monza: ospiti per un progetto musicale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su San Gemini Perugia Argomenti discussi: San Gemini, nuovo impianto a biometano: il Tar dà ragione alla Metanar; Slow Food, nasce la sezione Terre Arnolfe in Cammino con i comuni di Acquasparta, Montecastrilli e San Gemini; Un umbro completa la traversata dell'oceano Atlantico in barca a remi; In barca a remi contro l’oceano, Lorenzo Barone compie l’impresa: attraversato l’Atlantico. San Gemini, nuovo impianto a biometano: il Tar dà ragione alla MetanarImpianto di biometano a Ponte Caldaro: Metanar vince al Tar, annullato il no della Regione Umbria. Con una sentenza di merito, i giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento con cui ... ilmessaggero.it Cultura, territorio e ospitalità al Grand Hotel San Gemini UNA Esperienze L’arte diventa esperienza e racconto del territorio. Attraverso iniziative culturali dedicate alla valorizzazione del patrimonio artistico, il Grand Hotel San Gemini UNA Esperienze pros - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.