San Gemini nuovo progetto musicale per Co-Pilot | omaggio al clubbing ed elettronica ‘umanizzata’

Giovanni ‘Giangi’ Natalini, in arte Co-Pilot, torna con un nuovo progetto musicale. Ha appena pubblicato l’EP ‘Jaguaro’, dedicato al mondo del clubbing e all’elettronica ‘umanizzata’. L’album nasce dall’ispirazione di un’insegna dell’Urban di Perugia, dove l’artista ha trovato la sua nuova fonte di creatività.

Un nuovo album pubblicato da Giovanni ‘Giangi’ Natalini aka Co-Pilot. L’artista sangeminese infatti ha prodotto un EP denominato ‘Jaguaro’ in riferimento ad una insegna presente all’interno dell’Urban di Perugia. Il concept è un omaggio al clubbing ossia una sottocultura che, per certi versi, sta.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

