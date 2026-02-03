Salvini e l’addio di Vannacci | Deluso onore e lealtà per noi hanno un significato

Matteo Salvini si dice deluso dall'addio di Roberto Vannacci alla Lega. Sul suo profilo social, il leader del Carroccio spiega di essere amareggiato, ma non arrabbiato. La scelta del generale Vannacci di lasciare il partito ha sorpreso molti, e Salvini non ha nascosto il suo dispiacere.

(Adnkronos) – "Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato". Così sui social Matteo Salvini commenta l'addio di Roberto Vannacci alla Lega. Il partito, spiega il vicepremier e leader del Carroccio, "aveva accolto nella propria grande famiglia Vannacci quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo: grandi giornali, opinionisti, politici, sinistra e benpensanti". "Abbiamo spalancato le porte . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Fonti della Lega: Roberto Vannacci pronto a formalizzare nelle prossime ore il suo addio al Carroccio. Senza risultato, nella giornata di ieri, un incontro "chiarificatore" con Matteo Salvini. Il generale deciso a mettersi in proprio. x.com