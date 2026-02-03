SALOTTO BIANCO – Milano-Cortina 2026 | le proiezioni di medaglia per l’Italia

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, gli italiani già cominciano a fare i primi pronostici sulle medaglie. Le speranze sono alte, e molti sono curiosi di vedere quali sport porteranno a casa più medaglie. La competizione si fa sempre più vicina, e le squadre si preparano a dare il massimo.

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, è arrivato il tempo dei pronostici. Massimiliano Ambesi e Dario Puppo, collegati dall'incantevole Val Martello, analizzano le proiezioni divulgate negli ultimi giorni da vari media focalizzando le attenzioni sulle possibilità dell'ambiziosa spedizione italiana. Per l'occasione, verrà rispolverata l'ormai celeberrima "scala delle stellette", ininterrottamente utilizzata a partire dal 2018. Nel corso della puntata, interverranno Werner Kiem, medaglia di bronzo nella staffetta di biathlon olimpica del 1988, e Georg Altstätter, sindaco di Martello.

