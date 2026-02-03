Salerno Capitale del BIM grazie alla sinergia di tutti gli attori del sistema

Salerno si prepara a diventare la capitale del BIM, il Building Information Modeling, grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel settore. Architetti, geometri e ingegneri hanno unito le forze per promuovere l’uso di questa tecnologia, ritenuta fondamentale per rinnovare il modo di progettare e costruire. Nei prossimi mesi, incontri e corsi di formazione coinvolgeranno i professionisti locali, che puntano a fare di Salerno un punto di riferimento nel campo delle costruzioni digitali.

Gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche della provincia di Salerno (Architetti PPC, Geometri e Geom. Laureati, Ingegneri, Periti Industriali e Per. Ind. Laureati), in sinergia con ANCI Campania, Provincia e Comune di Salerno, Associazione ANCE AIES Salerno e Consulta delle Costruzioni della Provincia di Salerno e della iBIMI building SMART Italia e Blumatica, annunciano l’avvio di un progetto strategico senza precedenti: trasformare il territorio salernitano nel polo d’eccellenza italiano per il Building Information Modeling (BIM). La giornata di presentazione dell'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Università degli Studi di Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno Capitale Avengers: Secret Wars, confermati finora tutti gli attori che compariranno nel nuovo film del MCU Appalto ascensori del tribunale di Salerno: a giudizio tutti gli imputati Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Salerno Capitale del BIM grazie alla sinergia di tutti gli attori del sistema: Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche, ANCI Campania, Provincia e Comune di Salerno, UNISA, Consulta delle Costruzioni, ANCE AIES, iBIMI buildingSMART Italia e Blumatica per - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.