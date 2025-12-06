Appalto ascensori del tribunale di Salerno | a giudizio tutti gli imputati

Il gup del Tribunale di Salerno ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di tutti gli imputati nel procedimento per la presunta frode nel contratto di appalto relativo alla fornitura e alla installazione degli ascensori a servizio della Cittadella Giudiziaria. "Il dibattimento consentirà di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salerno, ascensori nuovi ma guasti: indagine alla Cittadella con 4 aziende interdette - I continui guasti, negli anni scorsi, agli ascensori che erano stati installati nella nuova Cittadella giudiziaria evidentemente hanno acceso i riflettori sulle modalità di fornitura di beni e ...

Interdizione per la Cobar di Altamura: «Problemi nell'appalto della Cittadella della giustizia di Salerno». La difesa: stiamo risolvendo - Avrebbero risparmiato 200mila dei circa 600mila euro previsti (in un appalto da 16,9 milioni) per realizzare i 12 ascensori a servizio di tre torri della Cittadella della giustizia di Salerno, ...

Salerno, il gip sospende l'interdizione per la Cobar di Altamura: salvi tutti i contratti di appalto - L'impresa coinvolta nell'inchiesta su presunte irregolarità nella realizzazione della cittadella della giustizia.