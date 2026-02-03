Elena Rybakina ha vinto il suo primo Open d’Australia, battendo tutte le avversarie in modo convincente. La sua ascesa ha sorpreso molti, ma dietro il successo c’è anche il supporto di Bulat Utemuratov, che ha dato una mano importante alla sua carriera. La giocatrice kazaka ora è la nuova regina di Melbourne, pronta a lasciare il segno nel circuito.

Elena Rybakina ha conquistato il suo primo Australian Open. Dietro il trionfo c’è anche la figura chiave di Bulat Utemuratov. E’ il potente imprenditore e presidente della Federazione Tennis del Kazakistan. Il miliardario ha investito risorse e visione per trasformare il tennis nel Paese e sostenere la carriera della campionessa, che nel 2018 ha scelto di lasciare la Russia per rappresentare il Kazakistan. Una vittoria che racconta non solo un successo sportivo, ma anche una strategia politica e culturale di lungo periodo. Lo scrive The Age: “Utemuratov è un diplomatico, industriale e presidente di lungo corso della Federazione Tennis del Kazakistan, che ha investito in modo massiccio nella carriera di Rybakina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rybakina, la potenza dei soldi del Kazakistan dietro l’esplosione della nuova regina di Melbourne

Approfondimenti su Rybakina Melbourne

Elena Rybakina si prende la vittoria a Melbourne.

Elena Rybakina ha vinto l’Australian Open battendo in finale Aryna Sabalenka in tre set.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Rybakina Melbourne

Argomenti discussi: Elena Rybakina ha battuto Aryna Sabalenka e ha vinto gli Australian Open; Sabalenka vs Rybakina: la finale degli Australian Open è anche una sfida di stile; Una Rybakina impeccabile conquista il suo primo Australian Open; Analisi della finale femminile degli Australian Open 2026: Rybakina vs Sabalenka, la magia del vertiginoso.

Elena Rybakina ha battuto Aryna Sabalenka e ha vinto gli Australian OpenÈ stata la finale tra le due migliori tenniste al mondo sul cemento, ed è un risultato sorprendente solo in parte ... ilpost.it

Rybakina ha vinto perché il suo tennis è come il suo volto: imperturbabile (El Paìs)La vittoria di Rybakina all'Australian Open commentata dal Paìs: la sua calma ha praticamente sconquassato l'agitazione di Sabalenka. ilnapolista.it

Wimbledon 2022 ha segnato l’inizio di una storia che continua a incantare gli appassionati di tennis: Elena Rybakina, con il suo secondo titolo Slam, conferma di essere una forza straordinaria sul campo, capace di coniugare potenza e precisione come pochi - facebook.com facebook

Sabalenka e Rybakina di nuovo una contro l’altra agli AO 2026: nessun set perso, potenza e rivincita del 2023 per il titolo. x.com