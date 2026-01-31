Tennis Rybakina regina di Melbourne | battuta Sabalenka

Da ildenaro.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elena Rybakina si prende la vittoria a Melbourne. La tennista kazaka di 26 anni batte Aryna Sabalenka, la numero uno del mondo, e conquista il suo primo titolo importante in Australia. Dopo la finale dello scorso anno, Rybakina si riscatta e si aggiudica l’Open, diventando la nuova regina di Melbourne.

Roma, 31 gen. (askanews) – Elena Rybakina è la nuova regina di Melbourne. La 26enne kazaka vendica la sconfitta nella finale del 2023, battendo la due volte campionessa degli Australian Open, la n°1 del mondo Aryna Sabalenka. 6-4, 4-6, 6-4 i parziali per Elena, che da lunedì sarà n°3 del ranking Wta. Per Rybakina è il secondo Slam della carriera dopo il trionfo a Wimbledon 2022. Partita molto equilibrata che si è giocata davvero su pochi punti. Decisiva la rimonta nel terzo set di Rybakina, che sotto 0-3 ha recuperato il break di svantaggio e con cinque game di fila ha ribaltato l’inerzia dell’incontro.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Melbourne Open

Australian Open, Rybakina regina di Melbourne: sconfitta Sabalenka in finale

Elena Rybakina ha vinto l’Australian Open battendo in finale Aryna Sabalenka in tre set.

Rybakina regina a Melbourne: piegata Sabalenka, secondo Slam in carriera

Elena Rybakina ha vinto il suo secondo Slam battendo Sabalenka in tre set, 6-4 4-6 6-4, al finale di una partita lunga due ore e 19 minuti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Melbourne Open

Argomenti discussi: Rybakina si concede la rivincita in Australia contro Sabalenka; Australian Open Day 14: Sabalenka o Rybakina, chi è la regina?; Sabalenka vs Rybakina: sabato a Melbourne il remake della finale 2023; Sabalenka e Rybakina si ritrovano in finale dopo tre anni.

Tennis, Rybakina regina di Melbourne: battuta SabalenkaRoma, 31 gen. (askanews) – Elena Rybakina è la nuova regina di Melbourne. La ... msn.com

tennis rybakina regina diRybakina si prende la rivincita: batte Sabalenka in tre set e si laurea campionessaElena Rybakina è la nuova regina degli Australian Open. Nella finale femminile sulla Rod Laver arena di Melbourne, la tennista kazaka ha battuto la bielorussa Aryba Sabalenka, numero 1 e campionessa i ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.