Russia e Ucraina | i bombardamenti e il gelo sono reali il negoziato chissà…

La guerra tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime e a lasciare il paese in ginocchio. I bombardamenti e il freddo intenso si fanno sentire ogni giorno di più. Dopo le promesse di Donald Trump di una tregua di una settimana fatta a Vladimir Putin il 29 gennaio, niente sembra essere cambiato. Kiev, che aveva già perso oltre 600 mila abitanti, si trova senza energia e riscaldamento a causa degli attacchi russi. Le temperature scendono fino a –20 gradi, rendendo la vita ancora più difficile per chi resta nella capitale. La domanda rimane aperta

Donald Trump aveva detto di aver ottenuto da Vladimir Putin, il 29 gennaio, una tregua di una settimana nei bombardamenti sulle infrastrutture energetiche dell’Ucraina e in particolare sulla capitale Kiev, che è stata abbandonata da oltre 600 mila persone a causa del non casuale incrocio tra i missili e i droni russi, che hanno interrotto le forniture di energia elettrica e riscaldamento, e le ripetute ondate di gelo che hanno portato la temperatura anche nei pressi dei – 20 gradi. La tregua, in realtà, è stata punteggiata da violazioni (gli ucraini, peraltro, non avevano dichiarato alcuna tregua) finché ieri Kiev è stata di nuovo massicciamente bombardata. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Le trattative tra rappresentanti di Usa, Russia e Ucraina si sono concluse con la prima giornata di colloqui ad Abu Dhabi.

Ucraina, la situazione militare con il gen. Cuzzelli: I russi sono fermi, Putin non accetterà ...

