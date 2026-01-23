Usa-Russia-Ucraina negoziato prosegue

Le trattative tra rappresentanti di Usa, Russia e Ucraina si sono concluse con la prima giornata di colloqui ad Abu Dhabi. Il dialogo prosegue con l’obiettivo di trovare soluzioni diplomatiche alle tensioni in corso. Le parti si sono confrontate sui temi principali, mantenendo un atteggiamento di apertura e collaborazione. La speranza è di favorire un percorso verso la stabilità e la pace nella regione.

Leggi anche: Perché l'Ucraina non può accettare il piano di pace negoziato segretamente tra USA e Russia Leggi anche: Ucraina, Tajani: "Sostegno prosegue ma non siamo in guerra con la Russia" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ucraina, la Russia nega di aver rifiutato il piano di pace Argomenti discussi: Ucraina, negoziatori di Kiev arrivati negli Usa per i colloqui; Zelensky incontra Trump, resta il nodo Donbas: Europa smarrita. Oggi negoziati Russia-USA-Ucraina - Mosca conferma, oggi ad Abu Dhabi trilaterale Russia-USA-Ucraina sulla sicurezza; Guerra Ucraina - Russia, le news del 12 gennaio. Trump: L'unica carta di Zelensky ai negoziati sono io; Gli Usa accusano la Russia di una pericolosa escalation in Ucraina. Negoziati Ucraina-Russia-Usa ad Abu DhabiSi tengono ad Abu Dhabi i negoziati formali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. I colloqui, annunciati dagli Emirati Arabi Uniti, dureranno due giorni e puntano a favorire una soluzione politica alla c ... tg24.sky.it Mosca: «Incontro con Witkoff molto utile». Oggi ad Abu Dhabi il primo trilaterale Usa, Russia e UcrainaLa prima riunione di un gruppo di lavoro a tre «sulle questioni di sicurezza» è stata annunciata dal Cremlino, dopo la riunione tra Putin e gli inviati Usa, durata circa tre ore e mezzo. Trump si è de ... editorialedomani.it

