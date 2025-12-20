(LaPresse) Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev il Primo Ministro portoghese Luis Montenegro. Durante la visita, il Montenegro e Zelensky hanno deposto fiori sulla tomba dei soldati ucraini. Intervenendo in una conferenza stampa congiunta, Zelensky ha commentato l’andamento dei colloqui di pace con la Russia. “Gli Stati Uniti hanno dichiarato che terranno un incontro separato con i rappresentanti russi e hanno proposto un formato che, a quanto ho capito, includerebbe Ucraina, Stati Uniti e Russia”, ha affermato. “Dato che sono coinvolti anche rappresentanti europei, è probabile che anche l’Europa ne faccia parte”, ha aggiunto Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, premier portoghese in visita a Kiev. Zelensky: "Usa hanno proposto colloqui anche con Russia e Ue"

Kiev: colpita nave da guerra russa nel Mar Caspio.

