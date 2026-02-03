La Roma riparte subito dopo la sconfitta di Udine. La squadra di Gasperini si è ritrovata in allenamento già il giorno seguente, senza perdere tempo, per cercare di risollevarsi e tornare a vincere il prima possibile. Gasperini spinge i suoi a lavorare duro, consapevole che il campionato non aspetta e che serve una reazione concreta.

La Roma riparte senza attendere: dopo la sconfitta di Udine, maturata nel weekend di campionato, la squadra di Gian Piero Gasperini è tornata al lavoro già nella mattinata successiva con l’obiettivo di riallinearsi al ritmo di una corsa che, domenica dopo domenica, sembra allungarsi ma non chiudersi mai del tutto. Il calendario concede ancora margini di rientro, a patto di ridurre al minimo l’errore nelle partite alla portata, a cominciare dalla prossima contro il Cagliari di Pisacane. Il messaggio dello staff tecnico è chiaro: voltare pagina in fretta e trasformare il passo falso in un punto di ripartenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ripartenza immediata dopo Udine: Gasperini accelera su Zaragoza

Approfondimenti su Roma Udine

Gian Piero Gasperini si è lasciato andare a una dura presa di posizione dopo la sconfitta contro l'Udinese.

La Roma si muove con decisione per portare Bryan Zaragoza in giallorosso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Udine

Argomenti discussi: Manifestazione nazionale Askatasuna: tre punti di partenza, il percorso della manifestazione del 31 gennaio; Giulio Regeni, a dieci anni dalla morte il processo riprenderà a Roma il 24 febbraio.

Roma, partenza da applausi ma segna poco. E c'è il dubbio Dybala: si teme un lungo stopROMA - La sua seconda miglior partenza negli ultimi dieci anni a fronte del suo peggior rendimento sotto porta. È il paradosso che Gian Piero Gasperini sta vivendo con la sua Roma, capace di ... tuttosport.com

Concertone Capodanno, a Roma la ripartenza dopo il caso Tony Effe: cantanti, conduttori, biglietti e tutte le informazioni utiliIl Capodanno di Roma torna a puntare sul formato più riconoscibile: Circo Massimo, grande affluenza, ingresso gratuito e una scaletta pensata per tenere insieme pubblici diversi. L’idea di ripartenza ... ilmessaggero.it

Ripartenza immediata a Trigoria La Roma tornerà subito al lavoro dopo la trasferta di Udine: ripresa degli allenamenti fissata per domani mattina a Trigoria, con la preparazione già orientata ai prossimi impegni ufficiali. Mercoledì il gruppo osserverà inve - facebook.com facebook

Pulisic, obiettivo ripartenza: tornare al meglio con la Roma per dimenticare il difficile inizio 2026 x.com