Roma Litiga con un clochard acquista una bottiglia di alcool e tenta di dargli fuoco Fermato dai Carabinieri cittadino polacco di 50 anni

Un uomo di 50 anni polacco ha tentato di dare fuoco a un clochard a Roma. Dopo un litigio, ha acquistato una bottiglia di alcool e ha cercato di incendiare il senza tetto. I Carabinieri, intervenuti sul posto, lo hanno fermato prima che potesse compiere ulteriori danni.

Un uomo di 50 anni ha tentato di uccidere un senzatetto a Roma dandogli fuoco. Litiga con un clochard, acquista una bottiglia di alcool e tenta di dargli fuoco. Fermato dai Carabinieri cittadino polacco di 50 anni; Litiga con un clochard e gli dà fuoco: 44enne in gravissime condizioni. L'orrore a San Lorenzo; ROMA - Orrore nel cuore della Capitale. Dopo una lite ha dato fuoco a un clochard. Per questo motivo i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia

