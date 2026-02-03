Roma tenta di uccidere un clochard dandogli fuoco | fermato un 50enne

Un uomo di 50 anni ha tentato di uccidere un senzatetto a Roma dandogli fuoco. La vittima è stata soccorsa e trasportata in codice rosso al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Sant’Eugenio. Le forze dell’ordine hanno arrestato il sospettato poco dopo l’accaduto.

Ha tentato di uccidere durante una lite un clochard dandogli fuoco: per questo un 50enne senza fissa dimora è stato fermato dai carabinieri. Tutto è accaduto la sera di sabato 24 gennaio in via dei Marsi, all'angolo con via dei Sardi, nel quartiere di San Lorenzo a Roma dove un 44enne romeno, che si trovava in un giaciglio di fortuna, è stato soccorso dai Carabinieri con gravissime ustioni su gran parte del corpo dopo che un aggressore gli aveva versato addosso del liquido infiammabile appiccandogli il fuoco. La vittima si trova tuttora ricoverata in codice rosso presso il Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Sant'Eugenio.

