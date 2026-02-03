La Roma esce sconfitta da Udine, dove l’Udinese vince 1-0. La squadra di Mourinho non riesce a conquistare i tre punti e scivola al quinto posto in classifica, fuori dalle prime quattro per la prima volta quest’anno. Nel post partita, la notizia più pesante arriva da Mancini, che si è infortunato e dovrà fermarsi. La serata si conclude con qualche preoccupazione in più per i giallorossi.

Serata amara per la Roma a Udine e tegola nel post partita. La sconfitta di misura contro l’Udinese fa scivolare i giallorossi al quinto posto, fuori dalle prime quattro per la prima volta in stagione, e lascia in eredità anche un problema fisico serio per Gianluca Mancini. Il difensore si è fermato già nel primo tempo dopo un violento scontro di gioco, riportando una frattura delle ossa nasali. Oggi Mancini è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione, perfettamente riuscito. Il giocatore verrà dimesso nelle prossime ore e potrà tornare ad allenarsi indossando una mascherina protettiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma ko a Udine, operazione riuscita per Mancini

