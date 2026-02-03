La Roma perde 1-0 a Udine contro l’Udinese nel posticipo della 23ª giornata di Serie A. I giallorossi non riescono a reagire dopo il pareggio contro il Milan e rallentano la corsa alla Champions League. La squadra di Gasperini ammette: “Mancata precisione e sfortuna” hanno fatto la differenza, soprattutto in un episodio all’inizio della ripresa. La vittoria degli avversari arriva con un episodio chiave, mentre l’attacco della Roma non funziona come dovrebbe.

La Roma rallenta nella corsa alla Champions League: dopo il pareggio di San Siro contro il Milan, i giallorossi cadono 1-0 a Udine contro l’ Udinese nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, pagando un episodio a inizio ripresa e una produzione offensiva sotto tono. Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha letto così la sconfitta. «Campo difficile, decisa dagli episodi». Il tecnico giallorosso parte dal contesto. «Non è mai facile giocare contro l’Udinese. Questo è un campo difficile, poi sugli episodi puoi vincere o perdere la partita come è accaduto stasera», ha spiegato. La sensazione è quella di una gara in equilibrio, spezzata da dettagli. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Roma ko a Udine, Gasperini: «Mancata precisione e sfortuna»

Approfondimenti su Roma Udinese

Roma affronta una fase complicata con l'infortunio di Ferguson durante la partita contro il Sassuolo, lasciando Gasperini senza numerose opzioni in attacco.

Ultime notizie su Roma Udinese

