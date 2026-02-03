Fabrizio Corona ha visto sparire i suoi profili social ufficiali, tra cui Instagram e YouTube. Meta ha rimosso i contenuti, citando violazioni delle regole sulla privacy e le minacce. Corona si trova senza la sua vetrina principale, mentre Rocco Siffredi commenta la situazione, aprendo un confronto sulla gestione dell’immagine pubblica e il ruolo dei media. La vicenda riaccende le polemiche sulla libertà di espressione e le restrizioni sui social network.

Fabrizio Corona ha perso l’accesso a tutti i suoi profili social ufficiali, tra cui Instagram e YouTube, in seguito a una serie di azioni coordinate da Meta, la società madre di Facebook e Instagram, che ha rimosso i contenuti ritenuti in violazione delle policy sulla privacy e sulle minacce. La decisione, annunciata ufficialmente lunedì 2 febbraio 2026, ha scatenato un’ondata di reazioni da parte di personalità del mondo dello spettacolo, della politica e del giornalismo, che hanno affrontato il caso non solo come una questione di libertà di espressione, ma come un punto di svolta per il ruolo dei media in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rocco Siffredi e Fabrizio Corona: un confronto acceso sul ruolo dei media nell’immagine pubblica

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Caso Fabrizio Corona, Rocco Siffredi interviene e spiazza tutti: Non ce la faccio, lo sfogo durissimoIl pornodivo si è sfogato su Instagram pubblicando un reel esplosivo. A suo dire, la chiusura dei profili social del paparazzo sarebbe una violazione gravissima. libero.it

Cara Mediaset, Corona ha fatto quello che Le Iene hanno fatto a Rocco Siffredi e Fausto BrizziL'editore Mediaset contro Fabrizio Corona: il comunicato stampa evidenzia un cortocircuito mediatico, ma autografo. Davvero Mediaset accusa Corona di usare lo stesso metodo della sua trasmissione am ... mowmag.com

Rocco Siffredi è l’ospite dalla puntata di Vite sulla Linea di Confine dedicata al racconto della vita di Moana Pozzi. Tutti gli episodi su RaiPlay - facebook.com facebook