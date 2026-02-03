Roberto Vannacci lascia la Lega | annuncio imminente

Roberto Vannacci lascia la Lega. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi nel Consiglio federale del partito, che si riunisce a Milano. Vannacci ha deciso di abbandonare il suo ruolo, ma ancora non si conoscono i dettagli delle sue prossime mosse. La notizia circola da giorni, e ora sembra che la decisione sia ormai presa.

Roberto Vannacci lascia la Lega. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel Consiglio federale del partito, in calendario a Milano nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio. L’indiscrezione emerge dopo nella serata di ieri l’eurodeputato – che è anche vicesegretario del Carroccio – ha avuto un faccia a faccia con il segretario Matteo Salvini. “Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra”, avrebbe detto Vannacci. Nei giorni scorsi l’ ex generale dell’Esercito ha depositato presso l’Ufficio brevetti europei il simbolo “Futuro Nazionale”. L’ipotesi è che questo potrebbe essere il nome di un nuovo movimento politico incardinato sulla sua figura. 🔗 Leggi su Tpi.it

SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

