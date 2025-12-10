The Drama | Zendaya e Robert Pattinson sono in crisi prematrimoniale nel primo trailer della dark comedy A24

Nerdpool.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo trailer per l’attesa dark comedy di A24, “The Drama”, è finalmente arrivato, mostrando Zendaya e Robert Pattinson come una coppia di fidanzati che si sta lentamente disfacendo. Il film, diretto da Kristoffer Borgli, promette risate e momenti di follia mentre i due attori affrontano le nevrosi del matrimonio imminente. Un altro successo A24: Cast e dettagli del film. “The Drama” segna il quarto lungometraggio di Borgli e il suo secondo in lingua inglese, dopo il successo di “Dream Scenario” (2023) con Nicolas Cage, sempre distribuito da A24. Oltre a Zendaya e Robert Pattinson, il cast stellare include Mamoudou Athie, Alana Haim e Hailey Gates. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

