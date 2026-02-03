Una rissa scoppiata nel quartiere ha portato all’arresto di un uomo di oltre 40 anni, residente a Conselice. La vicenda si è aggravata quando una donna che affittava una stanza nella sua casa ha presentato denuncia per violenza sessuale. La polizia sta indagando sui fatti, ancora tutti da chiarire.

Un uomo di oltre quarantenni, residente a Conselice, è stato denunciato per violenza sessuale da una donna affittuaria con cui viveva in un rapporto di locazione. Secondo quanto riportato dalla donna, durante la notte del 3 maggio 2024, mentre stava pagando l’affitto, l’uomo ha iniziato a palpeggiarla e a toccarla senza il suo permesso. Lei ha cercato di farlo uscire, ma l’uomo, secondo quanto dichiarato, ha insistito. La donna ha raccontato che l’uomo credevano fosse sola, mentre in realtà c’era il marito in cucina. La denuncia è stata presentata alla polizia, e successivamente è scattata una querela per calunnia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa nel quartiere: vicini accusati di palpeggiata, denuncia in corso

Approfondimenti su Conselice Rissa

Una rissa violenta si è scatenata nel parcheggio del supermercato Aldi di viale Europa a Ravenna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Conselice Rissa

Argomenti discussi: Lanciano, rivolta contro la polizia a Santa Rita: tre agenti finiscono al pronto soccorso; Malamovida, il questore chiude due locali dopo una violenza sessuale e delle risse tra clienti.

Bari, rissa notturna nel quartiere Umbertino: residenti preoccupati per sicurezza e rumoriUn filmato, pubblicato oggi, documenta una rissa avvenuta poco prima della notte tra giovedì e venerdì, durante la quale sono state lanciate bottiglie. Al momento non è chiaro se qualcuno sia stato ... giornaledipuglia.com

Bari, nuova rissa all’Umbertino: bottigliate nella notteNuova rissa nella notte all’Umbertino a Bari: bottigliate e paura tra i residenti. Ancora tensione nella zona della movida. trmtv.it

Umbertino, la violenza come routine urbana. Rileggi l’articolo: https://www.borderline24.com/2026/01/30/ancora-violenza-sulle-strade-di-bari-rissa-a-colpi-di-bottiglia-nel-quartiere-umbertino/ - facebook.com facebook