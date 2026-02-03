Rissa nel quartiere | vicini accusati di palpeggiata denuncia in corso
Una rissa scoppiata nel quartiere ha portato all’arresto di un uomo di oltre 40 anni, residente a Conselice. La vicenda si è aggravata quando una donna che affittava una stanza nella sua casa ha presentato denuncia per violenza sessuale. La polizia sta indagando sui fatti, ancora tutti da chiarire.
Un uomo di oltre quarantenni, residente a Conselice, è stato denunciato per violenza sessuale da una donna affittuaria con cui viveva in un rapporto di locazione. Secondo quanto riportato dalla donna, durante la notte del 3 maggio 2024, mentre stava pagando l’affitto, l’uomo ha iniziato a palpeggiarla e a toccarla senza il suo permesso. Lei ha cercato di farlo uscire, ma l’uomo, secondo quanto dichiarato, ha insistito. La donna ha raccontato che l’uomo credevano fosse sola, mentre in realtà c’era il marito in cucina. La denuncia è stata presentata alla polizia, e successivamente è scattata una querela per calunnia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Conselice Rissa
Maxi rissa al parcheggio del supermercato, spunta anche un coltello. Indagini in corso, una denuncia
Una rissa violenta si è scatenata nel parcheggio del supermercato Aldi di viale Europa a Ravenna.
Legionella a Milano, 1 decesso e 11 casi nel quartiere San Siro, accertamenti in corso
Ultime notizie su Conselice Rissa
Argomenti discussi: Lanciano, rivolta contro la polizia a Santa Rita: tre agenti finiscono al pronto soccorso; Malamovida, il questore chiude due locali dopo una violenza sessuale e delle risse tra clienti.
Bari, rissa notturna nel quartiere Umbertino: residenti preoccupati per sicurezza e rumoriUn filmato, pubblicato oggi, documenta una rissa avvenuta poco prima della notte tra giovedì e venerdì, durante la quale sono state lanciate bottiglie. Al momento non è chiaro se qualcuno sia stato ... giornaledipuglia.com
Bari, nuova rissa all’Umbertino: bottigliate nella notteNuova rissa nella notte all’Umbertino a Bari: bottigliate e paura tra i residenti. Ancora tensione nella zona della movida. trmtv.it
Umbertino, la violenza come routine urbana. Rileggi l’articolo: https://www.borderline24.com/2026/01/30/ancora-violenza-sulle-strade-di-bari-rissa-a-colpi-di-bottiglia-nel-quartiere-umbertino/ - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.