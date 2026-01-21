Il decreto ex Ilva, recentemente approvato dalla Camera dei Deputati, riflette la continuità dell’intervento statale in una situazione ancora caratterizzata da emergenze. La dichiarazione di Di Bello evidenzia come Taranto non possa dipendere esclusivamente da misure temporanee, sottolineando la necessità di interventi strutturali per un futuro sostenibile della città e del suo territorio.

Tarantini Time Quotidiano L'approvazione definitiva del decreto ex Ilva da parte della Camera dei Deputati conferma, ancora una volta, il carattere strutturalmente emergenziale con cui lo Stato continua ad affrontare la questione tarantina. Si interviene per tenere in piedi l'esistente, ma si evita di assumere scelte coraggiose sul domani della città. Come Coordinatore Provinciale del PRI e Consigliere comunale di Taranto, non posso limitarmi a prendere atto del provvedimento, occorre leggere politicamente ciò che esso rappresenta. È indubbio che le risorse stanziate per la manutenzione degli impianti, per la sicurezza, per la cassa integrazione e per gli indennizzi ai residenti dei Tamburi rispondano a bisogni reali e non rinviabili.

© Tarantinitime.it - Decreto ex Ilva, Di Bello: “Taranto non può vivere di soli provvedimenti tampone”

