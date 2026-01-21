Dopo oltre sessant'anni di attività, la storica merceria Gualandi di Montale ha concluso la propria attività. Il negozio, situato in via Fratelli Masini, vicino alla piazza centrale, rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. La chiusura segna la fine di un'epoca per il negozio e per i clienti che nel tempo hanno trovato in Gualandi un punto di fiducia per abbigliamento e biancheria per la casa.

Montale (Pistoia), 21 gennaio 2026 – Ha chiuso uno storico negozio di abbigliamento e biancheria per la casa in via Fratelli Masini, vicino alla piazza centrale del paese. La titolare, Maria Grazia Gualandi, detta Vera, ha 85 anni e ha deciso di abbassare per l’ultima volta la saracinesca di un esercizio commerciale che per oltre sessant’anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità di Montale. Generazioni di montalesi e intere famiglie per decenni hanno frequentato quel negozio a cui sono legati tanti ricordi individuali e collettivi. A gestire negli anni l’attività è stata una linea di discendenza femminile, dalla fondatrice Angiolina Nerucci alle due figlie Giuliana e Maria Grazia Gualandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sessant’anni di vita al pubblico, chiusa la storica merceria Gualandi

Sigilli al Piper, la storica discoteca degli anni ’60 chiusa dalla polizia dopo la tragedia di Crans-MontanaLa Questura di Roma ha disposto il sequestro preventivo del Piper, storico locale degli anni ’60 in via Tagliamento, chiuso dalla polizia in seguito alla tragedia di Crans-Montana.

Controlli al Piper: chiusa la storica discoteca di via TagliamentoNella notte, gli agenti hanno effettuato un intervento presso il Piper, la storica discoteca di via Tagliamento al Coppedè, risultata chiusa al pubblico dopo l’intervento.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dialogo cattolici-ebrei: da 60 anni un motivo per essere grati; Marco Osio compie sessant’anni: la festa al Castello di Felino - Fotogallery; Ho 60 anni e 20 anni di contributi, quando vado in pensione?; 60° di padre Antonio Campanini.

Valentino e Giancarlo Giammetti, quei ragazzi dalla «vita straordinaria». L'amore, l'ultimo post e una sola parola: «Forever»Giancarlo Giammetti è stato il compagno di sempre di Valentino Garavani, dai tempi della Dolce vita di via Veneto, a Roma. Ieri ha postato una foto con una sola scritta:«Forever» ... msn.com

I sessant’anni di musica degli Uragani. Quando i complessi erano un modo di vivereTornano gli Uragani, complesso degli anni sessanta di Gaiole in Chianti. Sabato 3 gennaio al vecchio cinema di Radda in Chianti una serata celebra i loro sessanta anni di vita. Ne parliamo con ... lanazione.it

I sessant’anni dello storico gruppo pop dei Pooh si festeggiano anche a Lucca - facebook.com facebook

Sessant'anni di Edberg: quando gli svedesi spiegavano il tennis x.com