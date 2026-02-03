La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ribadisce che il referendum in arrivo riguarda l’indipendenza della magistratura, un pilastro della Costituzione italiana.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - In gioco con il referendum "l'indipendenza della magistratura. Sbaglia chi pensa che sia un referendum sui magistrati, è un referendum sui diritti di tutte e tutti noi come cittadini". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su la 7. "E voglio fare un esempio che viene da lontano, ma non è così lontano. Mi ha colpita molto dopo l'uccisione da parte degli agenti federali dell'Ice di Alex Pretti, di René Nicol Good, ci sono state le dimissioni di alcuni procuratori federali perché gli veniva impedito di indagare sull'agente Ice che aveva sparato a René Nicole Good. Ecco, credo che la magistratura indipendente è proprio a garanzia di chi altrimenti non può far valere la sua voce anche davanti agli abusi del potere e all'abuso della forza che c'è stato in quel caso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Schlein, 'indipendenza magistratura valore costituzionale da difendere'

Approfondimenti su Referendum Magistratura

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Referendum Magistratura

Argomenti discussi: Riforma giustizia, Travaglio: Nordio parla già del post referendum e dice che domani servirà anche alla Schlein; Referendum, Nordio: Blasfemo sostenere che la riforma mini l'indipendenza delle toghe VIDEO; Pd e M5S: corsa al No, ma se Schlein rischia il posto Conte può dormire tranquillo; Referendum, la discesa in campo di Zuppi e della Cei: ai cattolici si chiede di andare a votare per l'indipendenza della magistratura.

Referendum: Schlein, 'indipendenza magistratura valore costituzionale da difendere'Roma, 3 feb. (Adnkronos) - In gioco con il referendum l'indipendenza della magistratura. Sbaglia chi pensa che sia un referendum sui magistrati, è un referendum sui diritti di tutte e tutti noi come ... iltempo.it

Referendum, in gioco non c’è la terzietà del giudicante ma l’indipendenza del magistrato inquirenteVoterò NO alla separazione delle carriere perché credo nell’indipendenza della magistratura e nell’equilibrio del processo penale tra accusa e difesa. Quest’affermazione farà storcere il naso a qualcu ... ilfattoquotidiano.it

LaPresse. . "Ci vedrete nelle strade e nelle piazze per spiegare il No al referendum". Elly Schlein lancia la mobilitazione del Partito Democratico da Napoli. A margine dell'evento di 'Energia Popolare', la segretaria annuncia un percorso di ascolto sui territori: " - facebook.com facebook

#ottoemezzo Riforma giustizia, Travaglio: “Nordio parla già del post referendum e dice che domani servirà anche alla Schlein” x.com