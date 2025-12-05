Riforma costituzionale Nordio | Indipendenza magistratura resta punto fisso

Anche con la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere "il caposaldo dell'indipendenza e autonomia della magistratura rimane un punto fermissimo su cui non si potrà transigere". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un videomessaggio inviato al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Una serie di video per capire la riforma costituzionale. Capitolo Uno: ma che cosa sanno i cittadini? Prossimamente...nuovi capitoli. Link al video - https://youtu.be/gMqfOB8s9lo - facebook.com Vai su Facebook

Anche i magistrati europei contro Nordio: “La riforma della giustizia mina l’indipendenza” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Anche i magistrati europei contro Nordio: “La riforma della giustizia mina l’indipendenza”" pubblicato il 3 Dicembre 2025 a firma di Antonella Masca ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

A, B, C DELLA DEMOCRAZIA. C COME COSTITUZIONE / Stop all’indipendenza dei magistrati e premierato, atti di forza per “rivoltare l’Italia come un calzino” - Mi riferisco alla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario, la riforma ... Scrive ravennanotizie.it

L'ex presidente della Corte Costituzionale per il sì alla riforma Nordio: perché è un messaggio a Elly Schlein - Il presidente emerito della Consulta ha spiegato i motivi tecnici e politici e del suo sì alla riforma della separazione delle carriere ... Scrive tag24.it

Una riforma della giustizia da regime con pm soldati della nazione - È in questo quadro che va interpretato lo scontro sulla separazione delle carriere, là dove l’obiettivo prim ... Secondo editorialedomani.it

Nordio: «Con la riforma i magistrati saranno più liberi» - Il ministro della Giustizia ad Avvenire: il voto referendario sarà nella prima metà di marzo, l'Anm accetti il confronto in tv. Da avvenire.it

Referendum, Silvia Albano: “Riforma non migliorerà la giustizia, non renderà i processi più veloci” - it quali sono i rischi della riforma della giustizia sulla separazione delle carriere, su cui si terrà un referendum. Scrive msn.com