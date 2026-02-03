Referendum in gioco non c’è la terzietà del giudicante ma l’indipendenza del magistrato inquirente

Il dibattito sul referendum si fa più acceso. Chi si oppone alla separazione delle carriere dei magistrati sostiene che questa decisione potrebbe mettere a rischio l’indipendenza dell’inchiesta. Per loro, non si tratta di mettere in discussione il ruolo dei giudici, ma di mantenere un equilibrio tra chi indaga e chi giudica. La questione divide, ma la posizione più diffusa è chiara: si vuole proteggere l’autonomia dei magistrati inquirenti, non indebolirla.

Voterò NO alla separazione delle carriere perché credo nell’indipendenza della magistratura e nell’equilibrio del processo penale tra accusa e difesa. Quest’affermazione farà storcere il naso a qualcuno, ma se sostenere la riforma è un diritto, e noi avvocati del diritto ne siamo i primi cultori e difensori, lo è altrettanto contestarne il principio con consapevolezza, provando a spiegare, in brevi battute, cosa si può celare dietro una riforma che non separerebbe semplicemente due funzioni. Attraverso le domande che mi pongono alcuni amici, riconosco l’assenza, nel dibattito pubblico, di un’analisi giuridica, tradotta in termini semplici, attraverso la quale la politica dovrebbe parlare alla gente comune, per spiegarle anche quali assetti costituzionali potrebbero essere modificati con questa riforma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

