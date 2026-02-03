Recensione RedMagic 11 Air | gaming phone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

La RedMagic lancia il nuovo 11 Air, uno smartphone pensato per chi gioca molto. Offre prestazioni elevate e un design che non passa inosservato. È pensato soprattutto per gli appassionati di videogiochi, che vogliono un dispositivo potente senza spendere troppo. La recensione mette in luce come il telefono combini qualità e prezzo, con caratteristiche che si fanno notare nel mondo del gaming mobile.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminilogo Da RedMagic arriva il nuovo 11 Air, smartphone destinato in particolare agli appassionati di videogiochi, dalle elevate prestazioni e dal look fuori dal comune. Un modello che vanta anche uno spessore contenuto, una capiente batteria, un avanzato schermo ed un ottimo rapporto qualità-prezzo. Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni del nuovo RedMagic 11 Air. Il RedMagic 11 Air conserva l'avanzato display che da anni caratterizza questo brand. Schermo che occupa quasi interamente il frontale dello smartphone grazie alle sottilissime cornici simmetriche, con un rapporto display-scocca del 95,1%.🔗 Leggi su Today.it

Il nuovo RedMagic 11 Air punta a cambiare le regole del gaming su smartphone.

