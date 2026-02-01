Il nuovo RedMagic 11 Air punta a cambiare le regole del gaming su smartphone. Con uno spessore più contenuto rispetto al RedMagic 11 Pro, offre comunque alte prestazioni e potenza. La versione Air si propone come una valida alternativa a modelli più ingombranti, mantenendo un buon equilibrio tra dimensioni e funzionalità.

RedMagic 11 Air prova a rompere lo schema che associa a uno smartphone da gaming lo spessore "maggiorato", proponendo una versione Air che, pur più spessa di iPhone 17 Air, va a rosicchiare preziosi millimetri rispetto al fratello maggiore, il RedMagic 11 Pro. Resta la proposta come smartphone per giocare, ma il risultato finale è un dispositivo più leggero e più facile da utilizzare nella vita di tutti i giorni. Design e ergonomia. Dal punto di vista del design il RedMagic 11 Air è uno dei modelli più civili mai prodotti dal marchio, e vedendolo dal frontale non sembra un prodotto gaming. Solo il posteriore tradisce la sua anima, specie quando andiamo ad accendere la ventola che è retroilluminata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Recensione RedMagic 11 Air: potenza e prestazioni in uno spessore ridotto

