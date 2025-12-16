Musica ad alto volume in orario notturno | nei guai un locale del centro storico

Nelle recenti verifiche sulla movida salernitana, un locale del centro storico Serrati è stato sanzionato per aver diffuso musica ad alto volume durante l’orario notturno. In seguito a controlli in conformità con l’ordinanza sindacale, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività di diffusione musicale, evidenziando l’attenzione delle autorità sulla tutela della quiete pubblica in zona centrale.

Serrati, i controlli nella movida a Salerno: nei giorni scorsi, come da ordinanza sindacale, è stata disposta la sospensione immediata di ogni attività di diffusione musicale per un locale del centro storico. Dai rilievi fonometrici dell'Arpac è emerso, infatti, il superamento dei limiti di. Musica ad alto volume oltre l'orario consentito, sanzionati tre locali - Nell'ambito dei servizi di controllo predisposti dal Questore di Catanzaro finalizzati al contrasto del degrado e delle forme di illegalità diffusa, nello scorso fine settimana sono stati effettuati ...

Ancona, serata di musica (a volume troppo alto) in Corso Garibaldi oltre l'orario consentito: non era la prima volta, scatta la multa da 1.000 euro - Il personale del Amministrativa e di Sicurezza della Questura ha quindi contestato al titolare, un anconetano di circa 44 anni, la mancata adozione, nella richiesta di autorizzazione, di un piano di ... corriereadriatico.it

