Solidarietà che nasce dai più piccoli | oltre 100 regali dagli alunni per i bambini meno fortunati
Oltre 100 regali raccolti dai piccoli studenti della scuola materna Freccia Azzurra, testimonianza di solidarietà e generosità. Per l’ottavo anno consecutivo, i bambini hanno partecipato al progetto “Grazie Babbo Natale”, dimostrando come anche i più giovani possano fare la differenza nel supporto ai coetanei meno fortunati.
Per l’ottavo anno consecutivo, i bambini e le bambine della scuola materna Freccia azzurra hanno rinnovato il loro impegno verso i coetanei meno fortunati, sostenendo l’ottava edizione del progetto sociale “Grazie Babbo Natale”.Questa mattina, martedì, presso la scuola materna Freccia azzurra di. Ravennatoday.it
