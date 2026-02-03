Quando Fabrizio Corona potrà tornare su Instagram | l’analisi degli scenari

Fabrizio Corona non potrà usare Instagram finché i suoi account saranno ancora rimossi da Meta. La piattaforma ha deciso di cancellarli per violazioni delle regole, e al momento non ci sono segnali che la situazione possa cambiare a breve. Corona, quindi, resta senza il suo profilo ufficiale, almeno fino a quando Meta non deciderà di riattivarli.

Gli account ufficiali di Fabrizio Corona sono stati rimossi da Meta per violazioni degli Standard della community. Tra ricorso e nuovo profilo, le possibilità di ritorno restano incerte. "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community di Meta". Ad affermarlo è un portavoce di Meta in merito ai profili social di Fabrizio Corona e di "Falsissimo".

