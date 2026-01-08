LA RUOTA DEI CAMPIONI TORNA SU CANALE 5 CON GRANDI OSPITI E NUOVE SFIDE

Venerdì 9 gennaio alle 20.40 su Canale 5, Gerry Scotti presenta un nuovo episodio de “La Ruota dei Campioni”. Il programma vede protagonisti i campioni che hanno accumulato i montepremi più elevati nella stagione di “La Ruota della Fortuna”. La puntata propone nuove sfide e la partecipazione di ospiti, offrendo un momento di intrattenimento semplice e senza enfasi, in linea con il tradizionale stile del programma.

Venerdì 9 gennaio, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de “La Ruota dei Campioni”, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de “ La Ruota della Fortuna ”. La serata, tutta dedicata a “La Ruota dei Campioni”, sarà articolata in tre incontri tematici sui Campioni della tv, della musica e del cinema – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in u n’ultima manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, con la possibilità di vincere fino a 300. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA RUOTA DEI CAMPIONI TORNA SU CANALE 5 CON GRANDI OSPITI E NUOVE SFIDE Leggi anche: CANALE 5: TORNA LA RUOTA DEI CAMPIONI CON OSPITI VIP E NUOVE SFIDE EMOZIONANTI Leggi anche: La Ruota dei Campioni torna su Canale 5 con una nuova puntata speciale: quando in tv Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La ruota della fortuna: Luca alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: La campionessa Elisa sfida la Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Round Musicale: Povia Video; Luca Bartolini sbanca alla Ruota della Fortuna: i 130mila euro vinti, il calcio, l’Aurora Treia e l’azienda di famiglia. La Ruota dei Campioni torna (ancora!) su Canale 5 - Terzo speciale con La Ruota dei Campioni, in meno di due mesi, per il game show di Gerry Scotti e Samira Lui venerdì 9 gennaio ... davidemaggio.it

“La ruota dei campioni” riparte in prima serata su Canale 5 - Il programma campione d'ascolti condotto da Gerry Scotti con Samira Lui riparte venerdì 9 gennaio per dare il via a una serie di ... sorrisi.com

MEDIASET – CANALE 5 * “LA RUOTA DEI CAMPIONI” – 09/01: «SCOTTI CONDUCE IL TORNEO DEI CAMPIONI, OSPITI RICCHI E POVERI E PUCCI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK ... - 40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de "La Ruota dei Campioni", il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno ... agenziagiornalisticaopinione.it

Canale 5 cambia rotta: stop (probabile) al GF Vip. Si punta su Gerry Scotti: Chi vuol essere milionario – Il torneo raddoppia fino al 25 gennaio e arriva La ruota dei campioni in prime time. Spazio anche alle fiction: dal 7 gennaio “A testa alta” con Sabrina Ferilli, - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.