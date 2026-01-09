Promozione Mercoledì prossimo tutti in campo per la prima del girone di ritorno

Mercoledì prossimo si svolgerà il recupero delle partite della prima giornata del girone di ritorno nel campionato di Promozione. Le gare, rinviate a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si disputeranno come previsto per permettere il regolare svolgimento del torneo. Questa giornata rappresenta un momento importante per tutte le squadre coinvolte e per gli appassionati che seguono con interesse il campionato.

C’è la data del recupero. Mercoledì della prossima settimana nel campionato di Promozione verranno recuperate le gare della prima giornata del girone di ritorno, quelle rinviate martedì scorso a causa del maltempo che ha imbiancato l’ Emilia-Romagna. Giorno in cui il Misano ospiterà il Classe, il Bellaria Igea Marina il San Pietro in Vincoli e la Stella il Bellariva Virtus. Giorno in cui il Riccione andrà a fare visita al Diegaro, la Vis Novafeltria al Reno. Ma prima ci sono i match del fine settimana con i quali fare i conti, classifica alla mano. Promozione. Girone D (18ª giornata, 14 gennaio): Bagnacavallo-Civitella, Bellaria Igea Marina-San Pietro in Vincoli, Diegaro-Riccione, Gambettola-Roncofreddo, Misano-Classe, Reno-Vis Novafeltria, Savignanese-Bakia, Stella-Bellariva Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

